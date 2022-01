Nistkästen dienen einheimischen Vögeln als Unterschlupf vor der Kälte im Winter und vor allem als Bruthilfe im Frühjahr. Doch wie viele der Nisthilfen gibt es aktuell im Finstertal? Und in welchem Zustand sind sie? Um das herauszufinden, lädt die Naju-Jugendgruppe aus Neustadt für Samstag, 15. Januar, zu einer Erkundungstour im Finstertal für Kinder ab zwölf Jahren ein.

Gemeinsam mit Förster Jens Bramenkamp werden die Jugendlichen mit Leitern, Werkzeug und Leiterwagen auf die Suche nach den Nistkästen gehen, diese kartieren und für die neue Brutsaison reinigen. Sie nehmen kaputte Kästen mit und reparieren sie am 12. Februar in der „Naturwerkstatt“ in Geinsheim.

Jugendliche in die Natur locken

Während der Nistkasten-Tour gibt der Förster Auskünfte rund um das Finstertal, seine Ameisenhaufen, Kröten, Neophyten und mehr. „Wir erhoffen uns von der Aktion, den Jugendlichen unseren Wald und seine Bewohner näherzubringen und den ein oder anderen damit in die Natur zu locken“, sagt Wolfram Husemann vom Naturschutzbund (Nabu) Neustadt.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Kaltenbrunner Tal. Interessierte können sich melden per E-Mail an naju-jugend@nabu-nw.de. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.