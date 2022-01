Mitglieder der Neustadter Naturschutzjugend (Naju) und ein paar Eltern waren mit Förster Jens Bramenkamp im Finstertal unterwegs, um Nistkästen zu reinigen und zu reparieren. „Die meisten müssen leider in Schuss gebracht werden, die sind teilweise 30 bis 40 Jahre alt“, sagt Bramenkamp. „Zudem waren sie voll mit altem Nistmaterial, da hat teilweise schon der dritte Vogel drin gebrütet.“ Die Aktion sei also dringend notwendig gewesen, habe allen Beteiligten aber auch großen Spaß gemacht. Die Nistkästen werden am 12. Februar in der Geinsheimer Naturwerkstatt repariert. Bei der Aktion werden auch neue gebaut. Danach kommen Nistkästen alle wieder an Bäume im Finstertal. Wer dabei mithelfen möchte, kann am 12. Februar um 10 Uhr in die Naturwerkstatt nach Geinsheim (Storchengasse) kommen.