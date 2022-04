Der Stadtverband Neustadt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) nimmt am Freitag in Mainz an der Verdi-Demonstration „Auf zur Klimawende – vom Versprechen des RLP Index zum politischen Puppentheater“ teil. Treffpunkt für alle Interessierten ist am Freitag um 8.15 Uhr am Hauptbahnhof in Neustadt. Die Demo in Mainz beginnt um 10 Uhr. Laut Mitteilung des DGB sollen die Busfahrer im anhaltenden Tarifstreit unterstützt werden. „Die Busfahrer brauchen bessere Arbeitsbedingungen, die Klimawende braucht einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs“, heißt es in einer Mitteilung des Neustadter DGB. Man fahre nach Mainz, um für eine „sozialökologische Mobilitätswende“ zu kämpfen.