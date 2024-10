„Verleih uns Frieden … zu unsern Zeiten“: Dieser Bitte möchte die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Neustadt (ACK) und die Pfarrei Heilige Theresia von Ávila mit einem öffentlichen Gebet anlässlich des ersten Jahrestags des Nahostkonflikts Ausdruck verleihen. Treffpunkt ist am Montag, 7. Oktober, um 18 Uhr am Kriegerdenkmal in der Neustadter Hauptstraße.

Pfarrer Michael Janson schreibt in einer Mitteilung: „Die Fläche am östlichen Rand des Mittelmeers ist gefühlt schon immer von Spannungen und kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen. Obwohl auch für längere Zeiten Waffen schwiegen, dies war meist kein Zeichen friedlichen Miteinanders.“ Der aktuelle Konflikt habe mit dem Überfall der Hamas auf Israel begonnen, vom Gazastreifen ausgehend betreffe der Krieg mittlerweile auch den Libanon mit der Hisbollah. „Nun hat auch der Iran eingegriffen. Dabei trägt keiner allein Schuld an diesem Konflikt. Und keiner ist frei von eigenen Anteilen daran. Wie wird das alles weitergehen?“, fragt sich Janson. Das Gebet soll demnach auch Ausdruck eigener Ohnmacht sein. „Die tiefe Sehnsucht nach Frieden und die Bitte um ihn soll mit allen Menschen guten Willens hineingestellt werden in unsere Welt.“