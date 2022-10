Der Chorsängerverein 1791 Geinsheim ist stolz darauf, der „älteste aktive Männerchor Deutschlands“ zu sein. Doch dem Verein, dessen Geschichte bis ins Jahr 1726 zurückreicht, gehen die aktiven Sänger aus.

Als erste Veranstaltung seit mehreren Jahren ist für Samstag, 5. November, ein Requiem in der Pfarrkirche St. Peter und Paul für die seit März 2020 verstorbenen Mitglieder des Vereins geplant. Denn in den vergangenen zweieinhalb Jahren war eine Tradition der „Chorsänger“, wie der Verein in Geinsheim genannt wird, wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich. In Geinsheim wird nämlich seit ewigen Zeiten kein Mitglied des Chorsängervereins bestattet, ohne dass der Chor auf dem Friedhof singt und in den meisten Fällen auch den Sarg oder die Urne in das Grab hinablässt. Seit März 2020 jedoch durfte in der Regel nur eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen bei Beerdigungen dabei sein, sodass ein Gesang der Chorsänger nicht möglich war.

„Für viele Geinsheimer war das sehr schlimm, sie hatten das Gefühl, ihre Angehörigen werden einfach verscharrt“, sagt Karl-Heinz Rössler, der weitgehend der einzige Neuzugang der Chorsängervereinigung in den vergangenen Jahren ist. Schon mit 14 Jahren hatte Rössler bei den Chorsängern gesungen, war dann wegen seines Studiums und des Berufs weggegangen. Seit einem Jahr ist er wieder bei der Vereinigung aktiv. „Ich freue mich, wieder mit meinem alten Kumpels zu singen“, sagt Rössler.

„Die meisten sind über 70“

Das Wort „alt“ ist durchaus zutreffend. Wie Rössler und Manfred Adam, der von 1991 bis 2012 Vorsitzender des Chorsängervereins war, berichten, ist der jüngste aktive Sänger 60 Jahre alt. „Die meisten sind über 70“, sagt Adam. Das Alter sei der Grund warum die Zahl der Aktiven immer weniger wird. „Viele können nicht mehr oder sind gestorben“, sagt Adam. Schon seit der Jahrtausendwende gehe die Anzahl der Sänger zurück. 2008 sei es durch ein Konzert noch einmal gelungen, einige Aktive zu gewinnen. Seitdem seien es jedes Jahr weniger geworden, und es würden keine Jüngeren nachkommen.

Eine Gruppenaufnahme der Sänger aus dem Jahr 1966. Repro: ann

„Anfang der 1970er-Jahre hatte der Chorsängerverein etwa 90 Sänger“, blickt Rössler mit Wehmut zurück. Derzeit seien es 29 Aktive, berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Walter Klohe. Bisher sei der Chor, der von Hans Peter Meinhardt geleitet wird, noch in allen Stimmlagen gut besetzt, betont Adam. Doch nicht immer können alle zu den wöchentlichen Proben kommen. Meist würden dienstags 21 bis 24 Sänger in den Vereinsraum kommen, da könne es in einzelnen Stimmlagen schon einmal eng werden. Den Chorsängern ist klar, dass es nicht mehr lange so weitergehen wird. Man brauche dringend weitere Sänger, sonst sei der Chor in wenigen Jahren nicht mehr singfähig. Vier Chöre gibt es in Geinsheim. Folglich sei es nicht einfach, direkt im Weindorf neue Sänger zu gewinnen.

Requiem am 5. November

Auch einen Vorsitzenden hat der Verein nicht mehr, nachdem der bisherige vor einiger Zeit zurückgetreten ist. Die Nachfolge sei aber gesichert, betont Adam. Von den zahlreichen geselligen Veranstaltungen, die früher für den Chorsängerverein dazu gehörten, ist kaum noch etwas übrig geblieben. 2011 sei letztmals eine „närrische Singstunde“ gewesen, 2014 das letzte Konzert und 2017 der letzte Ball. Auch ein Ausschank bei der Kerwe ist dem Verein, der nach Angaben von Adam 265 Mitglieder hat, nicht mehr möglich. Eines will er unbedingt erhalten: den Drei-Königs-Imbiss. Der war in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona aber ebenfalls nicht möglich.

Umso wichtiger ist den Chorsängern das Requiem Aeternam, das für 5. November, 18 Uhr, in der Geinsheimer katholischen Kirche geplant ist. „Seit März 2020 sind 43 unserer Mitglieder gestorben, darunter auch unser Ehrenvorsitzender Harry Stadler“, sagt Adam. Nur bei einem der Verstorbenen habe der Chorsängerverein auf dem Friedhof singen können.

Bei dem Requiem Aeternam sollen die Namen aller 43 Verstorbenen genannt werden. Der Pfarrer wird unter anderem die Fürbitten halten. Gesungen werden fünf Chorsätze aus der Deutschen Messe von Franz Schubert, die Motette „Der Mensch lebt und bestehet“ von Hans Georg Nägeli und „Segne Du Maria“. Im Anschluss lädt der Chorsängerverein zu einem Treffen im Singstundensaal ein.