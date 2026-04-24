Was die A-Jugend-Handballer des TV Kirrweiler im Keller der Reblandhalle geschafft haben, bringt einer von ihnen auf den Punkt: „Aus einem Witz wurde Wirklichkeit.“

Die A-Jugend-Handballer des TV Kirrweiler sind einfach nicht zu stoppen. Erst haben sie im vergangenen Jahr unter der vereinseigenen, 1976 erbauten Reblandhalle aus einem alten Besprechungsraum in Beige- und Brauntönen im Stile der 1970er- und 1980er-Jahre einen modernen, hellen Clubraum geschaffen. Mit viel Eigenengagement in ungezählten Arbeitsstunden. Und nebenan können sie neuerdings ihr Krafttraining absolvieren.

„A- und B-Jugend haben mit angepackt“, erzählt Tim bei der Einweihung des Raums, der vor allem mit Hilfe der Dietmar-Hopp-Stiftung (13.000 Euro), aber auch der Sparkassen-Stiftung (500 Euro) und des Sportbundes Pfalz (1000 Euro) finanziert worden ist. Nur zum Streichen der Wände hätten sie nicht genügend Leute gehabt. „Da haben wir die weibliche A-Jugend angeworben“, verrät Tim schmunzelnd. „Wir sind hier in Kirrweiler – da kann jeder irgendwas.“

Fertig seit Mitte März

Um den Kraftraum, ehemals ein Abstellraum, größer werden zu lassen, haben die Jungs sogar selbst einen Durchbruch zum alten Büro des Vereins geschaffen. „Am Ende hat es sich ein bisschen in die Länge gezogen, weil der Boden noch gefehlt hat“, erzählt Tim. Im Herbst hatten sie mit dem Renovieren angefangen. Pausen gab es zwischendrin immer mal wieder, schließlich durfte das Handball-Training nicht ausfallen. Dann waren da noch die Weihnachts- und Silvester-Feiertage. Aber Mitte März war der Kraftraum fertig. Seitdem „sind wir vor jedem Handballtraining“ hier unten, erzählen die Jungs. Aber nicht nur sie nutzen die Geräte, „da sind ja noch mehr Mannschaften im Verein“.

Tim zeigt, wie der große Rückenmuskel trainiert wird. Foto: Sabine Dean

Aufräumen nach dem Training

„Ab 18 Jahren dürfen die Sportler alleine in den Kraftraum“, informiert die Vereinsvorsitzende Meike Anton. Seien die Sportler unter 18, „müssen mindestens zwei von ihnen zusammen sein“. Zudem müsse immer ein Trainer in der Halle sein. Die Minderjährigen hätten zudem alle eine von ihren Eltern unterschriebene Einverständniserklärung benötigt. Und alle hätten ein Nutzungsordnung bekommen. „Nach jedem Training wird aufgeräumt“, hebt Tim eine Regel hervor. Hallenschuhe seien ebenfalls Pflicht, „und die sind ja normal sauber“.

Alles neue Geräte

Die Geräte im Kraftraum, ob Beinpresse oder Kabelturm, sind alle neu. Auf den Kabelturm hätten sie viel Wert gelegt, „weil man damit ganz viele Muskelgruppen an einem Gerät trainieren kann“, betont Fritz. Vereinsmitglieder hätten ihre alten Geräte von zu Hause zur Verfügung stellen wollen, erzählt Anton. „Aber wir legen Wert darauf, dass alle Geräte sicher sind“, betont Tim. „Alle Geräte haben ein Tüv-Siegel“, fügt die Vorsitzende hinzu. Wegen der Kosten hätten sie ursprünglich geplant, peu à peu die Dinge anzuschaffen. Anton: „Aber über Spenden konnten wir sofort alle Wünsche der Jugendlichen erfüllen.“ Die Geräte hätten insgesamt 14.500 Euro gekostet, fügt sie hinzu. Der TV Kirrweiler habe in den neuen Raum 5000 Euro investiert.

Es sind aber nicht nur die Sportgeräte, auf die die Jugend-Handballer besonders stolz sind. Es ist die Deckenbeleuchtung. „Es war ein bisschen eine Schnapsidee mit den Wabenlampen“, gibt Tim Planungsdetails lachend preis. „Aber diese Lampen machen den Raum perfekt.“ Die Deckenbeleuchtung im Wabenformat blende zudem nicht.

Flur gestrichen

Auch die Wände im Flur haben die Handballer aufgehübscht. Auf nun weißen Wänden ist ein dicker Streifen in Vereinsgrün gemalt. Einen Teil des Flurs nutzen die Sportler zudem, die im Kraftraum sind: Die Handballer haben für dort eigens ein sehr stabiles Regal organisiert, in dem unterschiedlich schwere Kugelhanteln sowie Minihantel verstaut sind – diese Geräte waren zuvor oben in der Halle untergebracht.

Im renovierten Besprechungsraum sind die fleißigen Handballer mit einem Foto verewigt worden. Foto: Sabine Dean

„Es sind extrem viele Arbeitsstunden, die die Jungs hier unten verbracht haben“, lobt Meike Anton das Engagement der jungen Handballer. Viele der Jugendlichen seien bereits in einem Ausbildungsberuf, fügt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Bernd Fahrbach hinzu. „Das ist ein Vorteil – man sieht, was herausgekommen ist“, lobt auch er sie. „Die Jungs haben schon gewusst, wo sie hinlangen müssen.“

Projekt Gaststätte

„Damit habt ihr euch ja qualifiziert, dass ihr in der Gaststätte mit anpacken könnt“, stellt bei der Einweihung des Kraftraum Carina Friedrich, Referentin der Dietmar-Hopp-Stiftung, schmunzelnd fest. Sie spricht damit ein nächstes Projekt im TV Kirrweiler an.

Bernd Fahrbach zeigt die fast leergeräumte TVK-Gaststätte. Neues Mobiliar soll her. Ein neuer Boden soll rein. Foto: Sabine Dean

„Eigentlich sollte nur der Boden raus“, sagt Meike Anton zur geplanten Sanierung der Gaststätte, die in Eigenregie betrieben wird. Sie brauchten zudem eine neue Theke und neues Mobiliar, stellt Bernd Fahrbach fest. „Beim Rausräumen haben wir gesehen, dass viel kaputt ist“, ergänzt Anton. „Wir hatten das in dieser Dimension nicht erwartet.“ Um dieses Projekt werde sich der Bauausschuss des TVK kümmern.

Wichtiger Biergarten

Ein wenig stehen die Kirrweilerer in Sachen Gaststätte unter Zeitdruck, Anton: „Wir müssten bis Juli fertig sein – dann fängt unser Biergarten an.“ Jeden Freitag im Juli und August bewirtschafte nämlich eine andere Mannschaft des TVK den Biergarten. Es gebe immer ein warmes Essen, dazu stets Bratwurst und Flammkuchen, sagt Anton: „Das wird im Dorf gut angenommen.“ Und dieser Biergarten sei eine wichtige Einnahmequelle für den Verein.

Übrigens: Dass die jungen Handballer nun auch in der zu sanierenden Gaststätte anpacken, erwartet Meike Anton indes nicht. „Die sollen sich erst mal ausruhen. Und trainieren.“ Denn es gibt da noch ein sportliches Projekt der A-Jugend-Spieler: Sie wollen die Qualifikation für die A-Jugend-Regionalliga schaffen.