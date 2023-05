Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Neustadter Matthias Lambrich will Solidarität zeigen mit den Flüchtlingen des abgebrannten Lagers Moria in Griechenland. Deshalb hat er jetzt schon zwei Nächte hintereinander auf dem Marktplatz verbracht. Und er hat eine Petition an Oberbürgermeister Marc Weigel gerichtet.

Matthias Lambrich, Lehrer in Kaiserslautern, ist weder in einer Partei noch in sonst irgendeiner politischen Gruppierung aktiv. Er ist Lehrer für Sozialkunde und katholische Religion und nebenbei