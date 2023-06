Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spätabends, wenn andere längst auf der Couch liegen, gehen in der Bäckerei Buchmüller die Öfen an. In so einer Nacht in der Backstube kann viel passieren. Es wird geknetet, gerührt, gebacken – und „geschossen“.

Zuerst ist der Kuchenboden an der Reihe. Ein großer Eimer voll Mürbeteig steht bereit und kommt auf die Ausrollplattform. Ist der Knetballen einmal da drunter durch,