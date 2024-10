Das Defizit im Haushalt der Gemeinde Lindenberg für dieses Jahr reduziert sich von etwa 551.500 Euro auf rund 360.500 Euro. Das geht aus dem Nachtragshaushalt hervor, wie Bürgermeister Carsten Kus (FWG) auf Anfrage mitteilte.

Seinen Angaben zufolge wurde dieser den Mitgliedern des Gemeinderats in der Ratssitzung am Montag vorgestellt. Der Hauptgrund für die Verbesserung um 191.000 Euro ist die Tatsache, dass die für die Verlegung von Glasfaserkabel eingeplanten 245.000 Euro erneut nicht ausgegeben werden. Die für die Verlegung von Glasfaserkabel zum sogenannten Kreiscluster zusammengeschlossenen Gemeinden haben bisher kein Geld an die Firma Innexio überwiesen, da es massive Probleme mit der Ausführung der Arbeiten gibt.

Dorfgemeinschaftshaus nochmals teurer

Bei mehreren anderen Positionen sind sowohl im Ergebnis- wie auch im Investitionshaushalt die Ausgaben gestiegen. So haben sich die Kosten für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses nochmals um knapp 157.000 Euro erhöht. Die umstrittene Sanierung der Stützmauer in der Hauptstraße kostet nun 95.000 Euro statt der veranschlagten 50.000 Euro. Außerdem musste eine Mauer im Mauerweg saniert werden, das hat 25.000 Euro gekostet.

Für Umlagen muss die Gemeinde 52.300 Euro mehr ausgeben als eingeplant waren. Dadurch steigen die Umlagen, die Lindenberg zahlen muss, auf knapp 583.000 Euro.

Schlüsselzuweisung vom Land steigt an

Bei den Einnahmen wirken sich vor allem zwei Positionen aus. So steigt die Schlüsselzuweisung, die das Land Rheinland-Pfalz der Gemeinde überweist, um etwa 26.700 Euro auf 416.100 Euro. Auch nimmt die Gemeinde etwa 58.500 Euro mehr Gewerbesteuer ein, als erwartet. Insgesamt sind es nun 138.500 Euro. Dagegen reduziert sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um etwa 36.000 Euro auf 595.400 Euro.

Wie Bürgermeister Kus erklärte, sollen die Ratsmitglieder nach Angaben von Kus in der nächsten Ratssitzung über den Nachtragshaushalt abstimmen.