Die „Nacht der Gitarren“ im Neustadter Roxy Kino stand bereits kurz vor der Absage. Veranstalter Lulo Reinhard hat viel Arbeit investiert, um den corona-bedingten Ausfall zweier Musiker zu kompensieren.

Derzeit ist es schwierig, Konzerte zu auszurichten. Veranstalter wissen ein Lied davon zu singen. Umso schwerer hat es Lulo Reinhardt getroffen, der sich Jahr für Jahr international gefragte Gitarristen einlädt, mit denen er die „Nacht der Gitarren“ auf die Füße stellt. Gemeinsam treten sie unter anderem in Neustadt auf. Das Forum dazu bietet ihnen der Kulturverein „Wespennest“.

Auch 2020 sollte es so sein. Doch dann kam Corona und machte der Sache erst mal einen dicken Strich durch die Rechnung. Zwei von drei geplanten Musikern sagten ihre Kommen ab. Der Russe Alexander Misko musste seine Teilnahme stornieren, nachdem der von ihm gestellte Antrag auf Sondergenehmigung zur Ein- und Ausreise abgelehnt worden war. Die Kanadierin Jocelyn Gould gab Reinhardt ebenfalls einen Korb. Auch hier führten Pandemie-bedingte Gründe zu der Entscheidung.

Suche nach Ersatz

Ein anderer hätte die Nacht-der-Gitarren-Tour nun wahrscheinlich abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nicht Lulo Reinhardt. Der Ausnahmemusiker aus Neuhäusel, einem Ortsteil der Verbandsgemeinde Montabaur, ist hervorragend vernetzt und fand mit der Belarussin Yuliya Lonskaya und dem Russen Alexey Krupsky rasch adäquaten Ersatz für die schuldlos ausgestiegenen Gould und Misko. Möglich wurde das dadurch, dass die beiden „Neuen“ in Deutschland wohnen: Lonskaya in Königstein im Taunus, Krupsky in Berlin. Das nun im Roxy-Kino auftretende Quartett wird vervollständigt von der Australierin Stephanie Jones, die ebenfalls derzeit in Deutschland lebt und in Weimar studiert. Immerhin stand ihr Erscheinen somit nie in Frage.

Die „Nacht der Gitarren“ ist inspiriert von der seit über einem Vierteljahrhundert in den USA stattfindenden „International Guitar Night“, die einst Gitarrenpoet Brian Gore ins Leben gerufen hatte. Angeführt vom Gewinner des Preises der Deutschen Schallplattenkritik 2019, Lulo Reinhardt, präsentieren dabei Akustik-Gitarristen der Extraklasse mit Solo- und Ensembledarbietungen Songs aus aller Welt, die sie in unterschiedlichste Stilarten – von Klassik über Ethno bis hin zu reinem Jazz – verpacken.

Quer durch die Genres

Lulo Reinhardt gilt als einer der besten Gypsy-Gitarristen überhaupt. Er ist ein Neffe des 2006 verstorbenen und in Neustadt beerdigten berühmten Schnuckenack Reinhardt. Gerade hat er gemeinsam mit Daniel Stelter und Yuliya Lonskaya eine Live-CD veröffentlicht, auf der die Protagonisten Flamenco, Bossa und (Gypsy-)Jazz aufeinandertreffen lassen und damit eine ebenso interessante wie spannende Atmosphäre erzeugen. Lonskaya war bereits im letzten Jahr bei der Gitarrennacht mit von der Partie. Dort überraschte die klassisch ausgebildete Gitarristin mit Ausflügen in Folk- und Latingefilde. Stephanie Jones ist mit 27 noch jung an Jahren, hat aber schon jede Menge Erfolge vorzuweisen. Sie gewann mehrere Wettbewerbe und Preise und ist nicht nur solistisch, sondern aus als Mitglied des renommierten Weimarer Gitarrenquartetts aktiv. Alexey Krupskys besondere Liebe gehört dem Fusionjazz, aber auch indische Einflüsse sind aus seinen Kompositionen oft herauszuhören. Für ZDF und den Sender Arte schrieb er Filmmusiken.

Info