Sein Name ist untrennbar mit der er legendären Musikkneipe „Maxburg” in Hambach verknüpft.

Ulrich „Uli“ Reißaus, der einstige Wirt der legendären Musikkneipe „Maxburg” in Hambach, ist – wie erst jetzt bekannt wurde – im Alter von 71 Jahren in seiner Wahlheimat Teneriffa gestorben. Bei vielen Neustadtern, die älter als etwa 40 Jahre sind, weckt diese Nachricht Erinnerungen an großartige Jazz- und Blueskonzerte in uriger Atmosphäre.

Reißaus, gelernter Sozialpädagoge, lebte von 1985 an rund 25 Jahre in Neustadt, wo der gebürtige Württemberger in diesem Jahr ohne gastronomische Vorkenntnisse mit seiner damaligen Frau das der Hambacher Winzergenossenschaft gehörende Weinlokal „Maxburg” übernahm, original schwäbische Käsespätzle an der Weinstraße einführte und bald auch begann, ein ambitioniertes Musikprogramm auf die Beine zu stellen. Sängerin Nicole Metzger zum Beispiel begann in der „Maxburg” ihre Karriere. Aber auch Größen wie Ernie Watts, Royce Campbell, Jim Kahr, Adam Rafferty, Bobby Shew, Sunnah Gunnlaug, Michael J. Stevens und Joe Fonda oder namhafte deutsche Musiker wie Barbara Dennerlein oder das Saxophon-Quintett „Quintessence” gaben sich bei ihm ein Stelldichein. Besucher reisten teils von weither an. Auch in kulinarischer Hinsicht hatte das Lokal schnell ein treues Stammpublikum. Das musikalische Programm stellte Reißaus selbst zusammen, und er war die Seele des Lokals. Als sich das Ehepaar trennte, war es selbstverständlich, dass Reißaus die „Maxburg“ weiterführte

Aber obwohl viele Musiker für kleine Gage spielten und die meisten Konzerte gut besucht waren, waren sie ökonomisch nur selten ein Erfolg. Auch die Größe der Gaststätte machte einen wirtschaftlichen Betrieb kaum möglich. 2002 musste Reißaus Insolvenz anmelden. Die geplante Weiterführung des Lokals scheiterte an einer schweren Erkrankung. 2003 war endgültig Schluss. Reißaus blieb noch einige Jahre in Neustadt, bis er 2010 mit seiner zweiten Frau, einer Spanierin, und den Kindern nach Teneriffa zog. „Natürlich war die ,Maxburg’ für mich nicht nur ein Job, sondern so etwas wie ein Lebenswerk“, sagte er 2003 in einem Interview mit dieser Zeitung. „Meine Mission, ein großes Wort, war es, den Jazz auch Leuten nahe zu bringen, die sonst vielleicht nicht so den Draht zu dieser Musik gefunden hätten, und das ist uns auch gelungen, wie das Feedback zeigte.“