Als 17-Jähriger hat der Neustadter Erich Lemke mit dem Untergang des Flüchtlingsdampfers „Wilhelm Gustloff“ eine der größten Schiffskatastrophen des Zweiten Weltkrieges miterleben müssen. Jetzt ist der Zeitzeuge 94-jährig im Paul-Gerhard-Heim verstorben.

Lemke war am 31. Januar 1945 Matrose an Bord des Torpedo-Bootes T 36, das beim Untergang der Gustloff über 500 Menschen das Leben rettete. Dieses Ereignis, die Erlebnisse der Bombennächte in seiner Heimatstadt Ludwigshafen und die folgende Kriegsgefangenschaft prägten den Pfälzer, dessen Familie während der letzten Kriegsmonate in Neustadt wohnte.

Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft und Ausbildung als Versicherungskaufmann übernahm er bald Leitungsfunktionen bei Versicherungsunternehmen und wurde mit seiner Frau Hedi in Neustadt sesshaft. Lemke engagierte sich nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland ehrenamtlich bei der Ausbildung junger Versicherungskaufleute. Daneben pflegte Lemke bei zahlreichen Auftritten zu karikativen Anlässen sein Hobby als Sänger. Er stand als Sportabzeichenprüfer regelmäßig auf dem Stadionplatz und legte das Sportabzeichen selbst 50-mal ab. Bei der TSG Neustadt leitete er eine Familienvolleyball-Gruppe. Für sein Engagement erhielt er unter anderem das Verdienstkreuz am Bande. Seine Frau Hedi, mit der er über 60 Jahre verheiratet war, starb vor sechs Monaten. Erich Lemke hinterlässt zwei Söhne, Enkel und Urenkel.