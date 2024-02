35 Jahre lang war Hermann Görl in Neustadt als katholischer Pfarrer in St. Josef tätig. Am Mittwoch ist er im Alter von 89 Jahren gestorben, wie Pfarrer Michael Janson mitteilte. Der 1934 geborene Görl kam im Jahr 1969 nach Neustadt und blieb bis zu seiner Pensionierung 2004. Seine Laufbahn hatte er als Kaplan in Landau begonnen, danach war er Leiter des Bischöflichen Konvikts in Speyer und Diözesanseelsorger für die Frauenjugend.

Pfarrer Janson beschreibt Görl als einen „klassischen Seelsorger“, der den Menschen sehr zugewandt war, dem die Nähe zu den Gläubigen äußerst wichtig war. Görl betrieb lange das einstige Altenheim St. Ulrich. Unter seiner Ägide wurde auch in den 90er Jahren St. Bernhard gebaut. Wichtig waren ihm die Verbände und karitatives Handeln, etwa ein Krankenbesuchsdienst im Hetzelstift.

Das Requiem findet am Montag, 19. Februar , um 12 Uhr in der Christ-König-Kirche in Ludwigshafen-Oggersheim statt. Die Beisetzung ist um 14 Uhr auf dem dortigen Friedhof.