Mit ihrem Namen wird für immer bürgerschaftliches Engagement verbunden sein. Ohne Hildrun Siegrist wäre kaum an die Bürgerstiftung zu denken. Auch in der Politik hinterließ sie Spuren. Jetzt ist mit 76 Jahren unerwartet gestorben.

Professionell und hartnäckig, aber eloquent: Begriffe, die gut beschreiben, wie Hildrun Siegrist vorging, wenn sie etwas erreichen wollte. Nicht für sich, sondern für andere. Vor allem für ihr Neustadt und seine Bürger. Die Ideen gingen ihr nie aus, auch für 2021 hatte sie einiges in petto. Sie selbst kann das nun nicht mehr vorantreiben: Am Aschermittwoch ist Hildrun Siegrist im Alter von 76 Jahren in Lachen-Speyerdorf gestorben. Unerwartet, wie es ihre Familie beschreibt, nichts habe darauf hingedeutet. Sie hinterlässt ihren Ehemann, zwei Töchter und eine Enkelin.

„Ich weiß, Sie wollen es nicht hören, aber ich hätte da schon wieder etwas für Sie“: Mit diesem oder einem ähnlichen Satz stieg Siegrist ins Gespräch ein, wenn sie in der Redaktion anrief. Mit dem ihr eigenen Charme brauchte sie nie lange, um davon zu überzeugen, dass dieses „etwas“ einen Bericht lohnt. Die Palette war breit: Ob VdK Lachen-Speyerdorf, Tennisclub Rot-Weiß, Bürgerstiftung oder SPD. Nicht zu reden von den weiteren Organisationen, die sie gefördert hat, wie die Pfälzische Kurrende.

Flucht aus der DDR

In die Wiege gelegt worden war ihr die Liebe zu Neustadt nicht. Denn diese Wiege stand in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort, also aus der ehemaligen DDR, flüchtete die Familie in den Westen. Was dazu führte, dass die neunjährige Hildrun nach Neustadt kam und hier eine zweite Heimat fand. Nach dem Abitur startete sie bei der Stadt in den gehobenen Verwaltungsdienst, durfte als Standesbeamtin so manche Ehe schließen, erwarb nebenher ein Verwaltungsdiplom und wechselte schließlich zum Landesrechnungshof.

Von dort zog es sie 1995 in die Mainzer Staatskanzlei – vier Jahre zuvor hatte die SPD die CDU als stärkste Kraft im Land abgelöst. Von 2001 bis 2011 vertrat sie dann den Wahlkreis Neustadt für die SPD im Landtag. Natürlich war sie zudem über viele Jahre kommunalpolitisch in allen Gremien aktiv.

Triebfeder für Bürgerstiftung

Im besten Rentenalter hatte Hildrun Siegrist konsequent einen Schlusspunkt hinter diese Aktivitäten gesetzt. Aber nicht hinter ihr unbändiges Engagement. Als Beispiel dafür mag die 2010 gegründete Bürgerstiftung Neustadt stehen, eine Herzensangelegenheit für Siegrist. Projekte in Rosen- und Kriegergarten, Sanierung des Königsbrunnens auf dem Marktplatz, der Adventskalender am Rathaus sind auch ihrem Einsatz zu verdanken.

Jetzt sollte das Schillerdenkmal am Alten Viehweg in Angriff genommen werden. Pläne des Haardter Architekten Joachim Becker waren bereits mit der Stadt besprochen. Für die Stadt sei es eine Ehrensache, diese Pläne umzusetzen, verspricht Oberbürgermeister Marc Weigel. Der Tod von Hildrun Siegrist sei ein großer Verlust für Neustadt. Ein Trost: Sie habe „viel Bleibendes hinterlassen“.

Auf Einschulung gefreut

Die Einschulung ihrer Enkelin in diesem Sommer wird sie nun nicht mehr erleben. Jeder Mittwoch war dem Nachwuchs vorbehalten, dann fuhr sie von Lachen-Speyerdorf nach Karlsruhe, wie die Tochter erzählt. Sie sei eine sehr liebevolle Großmutter gewesen, „sie ist völlig darin aufgegangen und mit dem Enkelkind auch wieder jung geworden“.

Bestattet wird Hildrun Siegrist auf dem Neustadter Hauptfriedhof. „Das war ihr sehr wichtig, sie hat alles vorab geregelt“, sagt die Tochter. Wann die Beisetzung ist, steht noch nicht fest. Klar ist laut Familie aber, dass die Anzahl an Trauergästen im Außenbereich der Trauerhalle nicht begrenzt wird. Nur der Abstand muss eingehalten werden, zudem besteht die übliche medizinische Maskenpflicht.

Bunt und ohne Blumen

Wer daran teilnehmen und gleichzeitig Hildrun Siegrist einen letzten Wunsch erfüllen will: auf keinen Fall Trauerkleidung tragen, sondern so farbenfroh kommen, wie sie es selbst geliebt hat. Eine bunte Blumenpracht soll es hingegen nicht geben, so die Tochter: „Sie hat sich stattdessen Spenden gewünscht für die Bürgerstiftung, also für ihr Neustadt.“