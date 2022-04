Die Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt trauert um ihren Ehrenschiedsrichter Erwin Globig vom TSV Lambrecht: Er ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Globig legte 1979 seine Schiedsrichterprüfung ab und leitete in der früheren Schiedsrichtervereinigung Neustadt Spiele bis zur A-Klasse, informiert Carsten Gassmann, Beisitzer der Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt. „In Erwin Globig verliert die Vereinigung einen in der Region geschätzten Schiedsrichterkollegen, der am Wochenende zwei bis drei Spiele in der Jugend leitete und pflichtbewusst die Schiedsrichtersitzungen besuchte“, schreibt Gassmann.

2016 hatte Globig seinen Posten als Schriftführer im TV Frankeneck krankheitsbedingt aufgegeben. Zuvor hatte er sich 36 Jahre lang für diesen Verein engagiert. Im Fußball war Erwin Globig Torwart. Der gebürtige Bayer, ein echter Münchner, war unter seinem Spitznamen „Radi“ bekannt, benannt nach dem legendären Torwart Petar Radenkovic von 1860 München. Letzterer war einer der ersten ausländischen Spieler in der deutschen Fußball-Bundesliga.