Maikammer. Das Thema Nachhaltigkeit will die Verbandsgemeinde Maikammer mit den drei Ortsgemeinden weiter verfolgen, obwohl ein entsprechendes Projekt zum Jahresende 2021 ausgelaufen war.

In den vergangenen zwei Jahren hatte eine Steuerungsgruppe (Kernteam) – bestehend aus Bürgermeistern, Mitarbeitern der Verwaltung und ehrenamtlichen Kräften – beim Modellprojekt „Pfälzerwald: SGD-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie für die Verbandsgemeinde Maikammer und die drei Ortsgemeinden erarbeitet. Maßgebend waren zudem zwei Bürgerworkshops am 7. Oktober 2020 und 20. April 2021. Am 30. November hatte die digitale Abschlussveranstaltung staggefunden – nicht ohne Fragen. Das Modellprojekt beinhaltete, auf Basis einer Bestandsaufnahme unter Bürgerbeteiligung eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Obwohl das Projekt am 31. Dezember beendet war, hat das Kernteam aktuell intensiv daran gearbeitet, die Ideen in strategische und operative Ziele zu fassen. Die finale Fassung der Nachhaltigkeitsstrategie liegt laut Verwaltung nun vor, wird voraussichtlich im Februar in den kommunalen Gremien beraten und dann veröffentlicht.

„Kein Papiertiger“

„Die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie der Verbandsgemeinde Maikammer soll kein Papiertiger sein, sondern ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden“, teilt die Verwaltung mit. „Die formulierten Ziele brauchen Aktive, die sich um die Organisation, Kommunikation und konkreten Tätigkeiten kümmern“, heißt es weiter. Dazu gehöre auch ehrenamtliches Bürgerengagement.

Zudem soll die Strategie in den kommenden Jahren evaluiert und weiterentwickelt werden. Sie umfasst die Handlungsfelder Lebensqualität und sozialer Wohnraum, Stärkung der Ökosysteme, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum, Nachhaltiger Tourismus sowie Bewusstseinsbildung und Kommunikation.

Info



Interessierte können sich bei Franziska Klüpfel, Telefon 06321/5899-30, E-Mail franziska.kluepfel@vg-maikamer.de, melden.