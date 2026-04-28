Seit dem Sommer 2022 hat Neustadt eine Nachhaltigkeitsstrategie: Nun hat die Verwaltung einen Bericht vorgelegt, um zu schauen, was funktioniert und was besser werden muss.

Manchmal kann einem fast schwindlig werden, da alle paar Monate in den politischen Gremien der Stadt Neustadt über Strategien und Konzepte gesprochen wird, die auf Klimaschutz, die Verkehrswende oder umweltfreundliches Heizen abzielen. Wer nicht aufpasst, kann dabei leicht die Übersicht verlieren. Clara Hüther, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik in der Stabsstelle Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung, ist das bewusst. Daher hat sie bei der Erläuterung des Nachhaltigkeitsberichts im Umweltausschuss erst einmal erklärt, worum es dabei überhaupt geht: Ziel sei, das aktuelle Verhalten und Wirtschaften so zu verändern, dass die „Bedingungen zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden“. Klimaschutz sei ein Teil des Ganzen, aber „die Nachhaltigkeitsstrategie geht darüber hinaus“.

Neustadt orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und strebt auf sechs verschiedenen Gebieten Verbesserungen an. Dabei geht es um Umwelt- und Klimaschutz, aber eben auch um die Bekämpfung von Armut und Krieg. Konkret heißt es dazu von der Stadt: „Ziel unseres Handelns, von Verwaltung, Bürgerschaft und Wirtschaft, ist eine Stadt mit einer außergewöhnlichen Lebensqualität, geprägt von sozialer Gerechtigkeit, der Schonung natürlicher Ressourcen und einer Wirtschaftsentwicklung, die an ökologischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist.“ In der Strategie wurde fest verankert, dass die aufgeführten Ziele und Maßnahmen auch messbar sein sollen. Man wollte also nicht nur Papier füllen, sondern wirklich etwas bewirken. Daher ist Hüthers Präsentation so wichtig, da nun eine entsprechende Bewertung stattfindet.

Ein Realitätscheck

Hüther erläuterte, dass 71 Prozent der aufgeführten 89 Maßnahmen entweder in der Planung oder Umsetzung seien. Acht Prozent seien schon umgesetzt. Beim Rest sei man entweder noch nicht so weit oder habe feststellen müssen, dass etwas nicht machbar sei. Die Einzelbeispiele zeigen, wie weit das Feld Nachhaltigkeit gefasst ist. Als Erfolg verbucht die Stadt die Arbeit des Netzwerks Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit seinen verschiedenen Bildungsangeboten, das inzwischen auch in Berlin eine nationale Auszeichnung bekommen habe. Wichtig sei auch, dass man sich in Neustadt auf den Weg zur Fairtrade-Town gemacht habe. In den Bereichen Mobilität, Natur- und Klimaschutz seien die grundlegenden Strategien erarbeitet worden. Nun gehe es darum, Einzelbereiche auch mit Leben zu füllen und so für Verbesserungen zu sorgen.

Thomas Baldermann, Abteilungsleiter Landwirtschaft und Umwelt, betonte, dass man bei der Strategieerstellung 2022 „sehr ambitioniert“ gewesen sei und ganz viele Themen aufgenommen habe. Bei einigen Punkten wie der Förderung des Ökolandbaus habe man dann erfahren, dass es dafür keine Förderung für Stellen bei Kommunen gebe. Daher habe man sich von solchen Zielen verabschiedet. Der jetzt vorgelegte Bericht sei insofern ein Realitätscheck. Umweltdezernentin Johanna Kunzendorff (FWG) lobte das Monitoring, da man langfristig ja eine Fortschreibung über 2030 hinaus plane und eine solche Dachstrategie wichtig sei, um keine Dopplung zu einzelnen Fachstrategien zu haben, da man sich sonst im Klein-Klein verheddern könnte.

Waltraud Blarr (Grüne) lobte den Bericht und die Entwicklungen. Sie forderte aber dazu auf, weiter Fördertöpfe anzuzapfen und Aspekte weiterzudenken. So könnte man die Landwirtschaft jenseits des Weins noch stärker mit dem Tourismus verknüpfen und auf diesem Weg regionale Produkte vermarkten. Die Stadt sollte dafür auch schauen, ob sie auf eigenen Flächen selbst aktiv werden kann. Friderike Graebert (Grüne) meinte, dass „überall der Nachhaltigkeitsgedanke einfließen“ müsse. Das koste kein Geld, dafür brauche man aber die Steuerung über die Stabsstelle.