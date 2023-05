Die Verbandsgemeinde Maikammer ist eine von acht Modellkommunen, die im zweijährigen Projekt „Pfälzerwald: SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ eine lokale Nachhaltigkeitsstrategie ausgearbeitet hat. Einmal im Quartal trifft sich der Nachhaltigkeitsstammtisch, an dem über aktuelle Themen informiert wird und bei dem sich interessierte Bürger austauschen. Gast des dritten Nachhaltigkeitsstammtisches ist Ansgar Hohmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, er referiert zum Thema „Runter mit dem Energieverbrauch (Schwerpunkt auf kostenlose, günstige Maßnahmen)“. Treffpunkt ist am Donnerstag, 1. Juni, um 18.30 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis spätestens 29. Mai an Petra Schwaab, Telefon 06321 5899-33, E-Mail petra.schwaab@vg-maikammer.de, notwendig.