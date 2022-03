Das Netzwerk „Nachhaltiges Reiseziel Deutsche Weinstraße“ will bei einem Webinar am 15. März Gastronomie-Betriebe in und um Neustadt über das Thema „Nachhaltige Gastronomie – So werden Sie qualifizierter Partnerbetrieb Nachhaltiges Reiseziel“ informieren. Ziel ist, weitere nachhaltig arbeitende Betriebe an der Weinstraße für eine Zertifizierung zu gewinnen. Anmeldung an n.schubert@deutscheweinstrasse-pfalz.de.