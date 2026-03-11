Durch den Kochbus sollen Kinder lernen, wie man gesundes Essen kocht – und welchen Zusammenhang Ernährung und Klima haben. Beobachtungen vom Besuch bei der Realschule.

Ernährung ist ein zentrales Thema für Nachhaltigkeit. Seit 2013 gibt es vom Land deshalb den Kochbus, der im Rahmen des Projektes „Rheinland-Pfalz isst besser“ im gesamten Bundesland unterwegs ist, um zum Beispiel an Schulen oder Kitas Ernährungsbildung zu betreiben. Am Montag machte der Bus an der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt Halt. „Wir hatten uns schon letztes Jahr zum Thema Ernährung dazu beworben, haben aber leider keinen Platz bekommen. Und jetzt holen wir das ganze nach“, freut sich Anke Schreiber, die Klassenlehrerin der 7b. Der Bus ist sehr gefragt. Rund 100 dieser Termine gebe es pro Jahr, wie Dietmar Johnen vom Kochbus sagt. Für ihn sei es wichtig, die Kinder früh an gesunde Ernährung heranzuführen. Denn vor allem im jungen Alter seien Kinder für Themen wie gesunde Ernährung noch offen und lernwillig.

Im Kochraum der Schule werden an diesem Tag Schokopudding, Lasagne und Gurkensalat zubereitet. Viele Kinder der 7b sind muslimisch, einige fasten während des Ramadans. Dass das Essen halal ist, ist für sie sehr wichtig. Ihnen kommt dabei entgegen, dass der Kochbus auf seinen Stationen generell auf Fleisch verzichtet. „Wir kochen grundsätzlich vegetarisch, wenn wir unterwegs sind. Das hat Hygienegründe. Es ist aber auch einfacher und natürlich klimafreundlicher“, sagt Koray Karabiyik, die seit 2014 Teil des Kochbus-Projektes ist und die Schüler beim Kochen unterstützt. Sie ergänzt: „Wir legen Wert darauf, dass das Essen gut für Klima und die Umwelt ist. Dann hast du mit frischem Gemüse einfach eine kostengünstige Variante, die möglichst regional und saisonal ist.“ Ihrem Kollegen Dietmar John fällt auf: „Die erste Frage der Kinder war, ob wir die Lasagne wirklich ohne Fleisch machen“, schmunzelt er. Für einige der Schüler sei dies ungewohnt. „Die Kinder waren sehr gespannt, wie das funktioniert und durften alles durchprobieren“, sagt Johnen.

Nachhaltigkeit steht im Vordergrund

Bevor es mit dem Kochen losgeht, klärt das Kochbus-Team die Schüler über den Zusammenhang von Essen und Nachhaltigkeit auf. „Die Schüler lernen, was Nahrung mit dem ökologischen Fußabdruck und mit dem Klima zu tun hat“, sagt Klassenlehrerin Anke Schreiber, die den Projekttag gemeinsam mit ihrer Kollegin Stefanie Grimm begleitet. Ihrer Erfahrung nach ist das Essen, das die Schüler in die Schule mitbringen, sehr unterschiedlich. „Es gibt Kinder, die bringen sehr gesunde Sachen von zu Hause mit. Wir haben aber auch Kinder, die nur Geld mitbekommen und sich hier am Kiosk dann hauptsächlich Kohlenhydrate und Süßigkeiten holen“, sagt die Lehrerin. Das Thema Ernährung sei im Unterricht deshalb ein ganzer Block. „In der Pubertät geht es auch vermehrt um den eigenen Körper und darum, wie man sich gesund und proteinreich ernährt“, sagt die Pädagogin. Die Erfahrungen aus dem Ernährungsunterricht, oder aus Veranstaltungen wie dem Kochbus, würden bei vielen Schülern dann greifen, sagt sie.

Die Klasse 7b hat den Tisch für das selbst gekochte Essen gedeckt. Foto: Daniel Olejniczak

Ein weiteres Projekt an der Georg-von-Neumayer Realschule plus ist der Schulgarten. Dort werden Tomaten, Zucchini und verschiedene Obstsorten angebaut. In der Schulgarten-AG sind die Kinder zweimal in der Woche vor Ort und kümmern sich um die Pflanzen. Noch seien die Pflanzen aber zu klein, um sie zum Kochen zu verwenden, wie Anke Schreiber sagt. Im April werden sie angesetzt, auch um die Schüler so weiter für nachhaltige Ernährung zu begeistern.