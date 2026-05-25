Am Samstagmorgen ist in Mußbach ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Wie die Polizei informiert, sind um 10.30 Uhr ein 29-Jähriger und ein 54-Jähriger in der Straße An der Eselshaut aneinander geraten. Zunächst stritten sie sich verbal. Doch dann schlug der jüngere Mann dem 54-Jährigen mit der Faust gegen die Brust. Auch die inzwischen verständigten Polizisten konnten den sichtlich aufgebrachte Aggressor nicht beruhigen. Der 29-Jährige wurde daher in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.