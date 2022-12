Nach zwei Jahren ohne Silvesterkonzerte steht der beliebte musikalische Jahresabschluss mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 29. September, wieder im Neustadter Saalbau auf dem Programm. Unter Leitung der jungen französischen Gastdirigentin Lucie Leguay spielt das Orchester aus Ludwigshafen Klassiker wie den Ungarischen Tanz Nr. 1 von Johannes Brahms sowie Walzer, Pokas und Operetten-Auszüge von Johann Strauß Sohn, Josef Strauss, Franz Lehár und Joseph Lanner. Solistin bei Sergej Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43 ist die in Frankfurt lebende und an der Hochschule in Weimar lehrende amerikanische Pianistin Clarie Huangci. Wie gewohnt gibt es zwei Termine: als Matinee ab 11 Uhr oder als Abendkonzert ab 20 Uhr. Für beide gibt es aktuell noch Karten unter www.ticket-regional.de (Link 1 hier, Link 2 hier), bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (wie etwa Tabak Weiss oder der Tourist-Information in Neustadt sowie der Tourist-Info Maikammer) und über Karten-Hotline 0651 9790777.