Punktlandung in der Fröbelstraße: Zwei Jahre hat die umfassende Sanierung der Innenstadtstraße gedauert. Nun kann der Verkehr wieder fließen. Was sich alles verändert hat.

Besonders groß ist die Fröbelstraße zwar nicht, sie spielt für die Innenstadt aber eine wichtige Rolle, da sie als Verlängerung der Schütt die Autofahrer als Einbahnstraße bis zur Talstraße im Westen bringt. Da die Straße große Schäden aufgewiesen hatte und die Ver- und Entsorgungsleitungen zum Teil über 100 Jahre alt waren, begann im Mai 2024 die Sanierung der 235 Meter langen Trasse. Die Gesamtkosten liegen bei 2,9 Millionen Euro. Darin enthalten sind außer den Arbeiten an der Straße auch die Installation einer neuen Straßenbeleuchtung sowie die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom und Abwasser). Da die Straße Teil des Sanierungsgebiets „Weststadt/südliche Altstadt“ ist, waren 873.450 Euro der Gesamtkosten förderfähig. Die Fördersumme von Bund und Land beziffert die Stadt auf 786.00 Euro.

Es gab vier Bauabschnitte, um die Belastungen für die Anlieger in Grenzen zu halten. Und doch musste improvisiert werden. Schuld daran war im Sommer 2024 ein Haus an der Ecke Fröbelstraße/Hauptstraße, das zur Seite kippte. Da Einsturzgefahr bestand, musste das Gebäude mit Stützen stabilisiert und der Bereich vor dem Haus vorübergehend gesperrt werden. Die Stadt reagierte auf die Herausforderung, indem die Abläufe auf der Straßenbaustelle entsprechend verändert wurde.

„Es geht nach vorne“

Umso fröhlicher waren am Dienstagnachmittag bei der Verkehrsfreigabe die Gesichter der Verantwortlichen und der rund 40 Anwohner, die ebenfalls zur kleinen Feierstunde gekommen waren. Denn trotz der Komplikationen ist die Stadt in der Fröbelstraße überpünktlich fertig geworden – eigentlich war das Baustellenende für Sommer 2026 vorgesehen. Projektleiter war Patrick Engelskircher (Abteilung Tiefbau). Mit dem Ergebnis sind alle zufrieden. Die Fahrbahn wurde komplett neu asphaltiert, die Gehwege sind nun gepflastert und wurden verbreitert. Außerdem gibt es neun neue Baumstandorte (dreimal Ahorn und sechsmal Stieleiche). In Fahrtrichtung wurden auf der linken Seite 20 Parkplätze eingerichtet. Außerdem ist beim Drogeriemarkt Müller die Bushaltestelle Hauptstraße barrierefrei ausgebaut worden.

Blick in die sanierte Fröbelstraße. Foto: Axel Nickel

Für Oberbürgermeister Marc Weigel war der Dienstag beim Rückblick auf die Projektetappen ein guter Tag: Man habe auf den 235 Metern eine Generalsanierung vorgenommen. „Da mussten viele Hände ineinandergreifen“, lobte er das Zusammenspiel beim Projekt in den vergangenen zwei Jahren. Insbesondere lobte Weigel auch die Baufirma aus Mannheim, die einen guten Job gemacht habe und „sich gerne wieder um Jobs in Neustadt bewerben“ dürfe. Dass es aktuell so viele Baustellen in der Stadt gebe, sei für viele zwar eine Belastung. Aber Weigel sah in diesen auch ein positives Signal. Aktuell würden in Neustadt 150 Millionen Euro verbaut: „Das zeigt, bei uns geht es nach vorne.“

Bus fährt wieder

Bau- und Verkehrsdezernent Bernhard Adams bedankte sich ausdrücklich bei den Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Straße. Sie hätten nicht nur die jetzige Baustelle ertragen. „Wir haben seit 2009 im Sanierungsgebiet sehr viel gemacht. Im Viertel wurden alle Straßen erneuert. Und die Fröbelstraße jetzt zum Abschluss hat noch einmal richtig Körner gekostet“, betonte Adams. Er wisse es daher zu schätzen, dass „alle die Nerven behalten haben“. Mit dem Sanierungsergebnis sei er sehr zufrieden, die Arbeiten seien nötig gewesen. Das gute Miteinander habe sich auch bei dem einsturzgefährdeten Haus an der Ecke Fröbelstraße/Hauptstraße gezeigt. Die betroffenen Eigentümer hätten damals bei der Lösungssuche mitgezogen und in Absicherungen investiert sowie den Abriss/Neubau des direkt betroffenen Hauses geplant, was eine jahrelange Hängepartie verhindert habe.

Adams wies noch auf eine Neuerung mit der Freigabe hin: Die Fröbelstraße kann nun entgegen der Einbahnstraßenrichtung von Fahrradfahrern genutzt werden. Die Freigabe der Fröbelstraße hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Die Buslinie 515 kann nun wieder diese Strecke auf dem Weg Richtung Heidenbrunnental nehmen.