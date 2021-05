Nach der Sperrung des Wolfsbergtunnels zwischen Neustadt und Lambrecht beschwert sich ein Ehepaar aus Ludwigshafen über das Informationsverhalten der Bahn. Am vergangenen Freitagvormittag war der Tunnel nach einem Unfall mehrere Stunden lang für den Zugverkehr gesperrt gewesen.

Wie das Ehepaar an die RHEINPFALZ schreibt, waren sie mit dem Regionalexpress unterwegs von Ludwigshafen in Richtung Homburg. Beim Halt in Neustadt um die Zeit des Unfalls seien sie informiert worden, dass der Zug wegen eines Streckennotrufs stehen bleiben müsse. Nach etwa einer halben Stunde sei der Zug dann ohne weitere Information wieder zurück gefahren. Erst während der Fahrt sei eine Durchsage gekommen. „Wir finden es eine Unverschämtheit“, heißt es in dem Schreiben. „Wir wären gerne in Neustadt ausgestiegen, wenn wir gewusst hätten, dass die Strecke länger gesperrt ist.“ Erst im Informationszentrum am Bahnhof Ludwigshafen Mitte hätten sie dann erfahren, dass ein Schienenersatzverkehr zwischen Neustadt und Kaiserslautern eingerichtet wurde.

Wie eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage mitteilt, habe es in den betroffenen Zügen Durchsagen des Personals gegeben. Auch über elektronische Medien wie die DB App habe man auf die Sperrung und den Schienenersatzverkehr aufmerksam gemacht. „Wenn im Einzelfall die Info nicht bei den Fahrgästen angekommen ist, bitten wir um Entschuldigung“, so die Sprecherin.