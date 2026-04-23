Wer übernimmt den Posten des ehrenamtlichen Beigeordneten? Eine Antwort darauf gibt es auch Monate nach dem überraschenden Rücktritt von Marcel Wirdemann nicht.

Fast ein halbes Jahr ist vergangen, seit der Haßlocher Beigeordnete Marcel Wirdemann kurz vor Weihnachten seinen Rücktritt bekanntgegeben hat. Der überraschende Rückzug des CDU-Mitglieds schlug damals hohe Wellen – nicht zuletzt, weil Wirdemann selbst von einem „unfreiwilligen Rücktritt“ sprach. Der hauptberufliche Polizeibeamte, der unter anderem für die Ordnungsverwaltung und die Feuerwehr zuständig war, nannte als Gründe Methoden „parteiinterner Interessenkonflikte und Machtkämpfe“, eine belastende Gerüchtelage sowie die öffentliche Thematisierung seines Privatlebens, insbesondere seines Ehelebens.

Danach wurde es still – um Wirdemann selbst, aber auch um die Frage seiner Nachfolge. Seine bisherigen Geschäftsbereiche übernahm Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) kommissarisch.

Kurz nach dem Bekanntwerden der Entscheidung Wirdemanns hatte der Rathauschef angekündigt, dass in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen ein neuer ehrenamtlicher Beigeordneter gewählt werden soll. Anschließend solle auch die Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung erneut beraten werden, so Meyer damals.

Acht-Wochen-Frist überschritten

Seither kam der Gemeinderat mehrfach zusammen. Über den Rücktritt oder eine Nachbesetzung der Stelle fiel – zumindest im öffentlichen Teil der Sitzungen – jedoch kein Wort. Dabei sieht die Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vor: „Die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten soll spätestens acht Wochen nach der Wahl des Gemeinderats oder nach Freiwerden der Stelle erfolgen.“ Diese Frist ist im Fall von Haßloch längst überschritten.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ begründet die Gemeindeverwaltung das Ausbleiben einer Nachwahl damit, dass bislang aus den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen keine Vorschläge für eine Nachfolge eingegangen seien. Genau diese seien jedoch Voraussetzung dafür, dass der Gemeinderat einen neuen ehrenamtlichen Beigeordneten wählen könne. „Vor diesem Hintergrund konnte die Nachwahl bisher nicht durchgeführt werden. Ein konkreter Termin steht daher derzeit noch nicht fest“, teilt die Verwaltung mit.

Stelle soll nachbesetzt werden

Zur Einordnung: Ob der frei gewordene Posten tatsächlich neu besetzt wird, ist keine reine Verfahrensfrage, sondern vor allem politisch zu entscheiden. Die Hauptsatzung lässt bis zu drei Beigeordnete zu, darunter einen hauptamtlichen Ersten Beigeordneten. Gewählt werden kann nur, wer zuvor aus dem Gemeinderat vorgeschlagen wurde. Eine spontane Kandidatur ist nicht möglich. Zudem ruht bei Wahlen das Stimmrecht des Bürgermeisters.

Grundsätzlich, so die Verwaltung, wolle man an der bisherigen Struktur mit zwei ehrenamtlichen Beigeordneten zusätzlich zum hauptamtlichen Ersten Beigeordneten festhalten. „Die Stelle ist in der Hauptsatzung vorgesehen, sodass eine Nachbesetzung weiterhin geplant ist“, heißt es aus dem Rathaus. Ob und wann es dazu kommt, hänge nun maßgeblich davon ab, ob aus den Fraktionen entsprechende Vorschläge kommen.

Bis dahin blieben die früher von Wirdemann verantworteten Geschäftsbereiche beim Bürgermeister. Die laufenden Aufgaben seien dadurch weiterhin sichergestellt, teilt die Verwaltung mit.