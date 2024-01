Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem im September 2023 gewerbliche Kunden von der staatlichen Förderung für Elektroautos ausgeschlossen wurden, fiel sie im Dezember auch für Privatpersonen weg. Wie beeinflusst das das Kaufverhalten, und welche Hersteller geben nach wie vor Prämien auf ihre elektrischen Modelle?

Der Umstieg auf E-Mobilität ist eine der Kernstrategien der Regierung, um den Umweltschutz in Deutschland weiter voran zu treiben. Der Anteil des Straßenverkehrs an der Gesamtemission in