In einer der beiden Obdachlosenunterkünfte für Männer in der Kurt-Schumacher-Straße ist es im Dezember zu einem Streit gekommen, der für einen der Beteiligten im Krankenhaus endete. Es fehlen Einzelzimmer – auch aus Hygienegründen. Doch zeichnet sich eine Lösung ab.

Ein 54-Jähriger hat am 10. Dezember einen 58-Jährigen Mitbewohner geschlagen und getreten, so dass der in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auseinandersetzungen zwischen