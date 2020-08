Ein 64-jähriger Mann, der am Donnerstag in der Neustadter Rotkreuzstraße mit mehreren Brandsätzen sowie brennbarer Flüssigkeit Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neustadt, der Freiwilligen Feuerwehr und eines Schlüsseldienstes zum Teil verletzt hat, wurde am Freitag in einem Krankenhaus dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilt, wurde Haftbefehl erlassen – unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte, der auch selbst verletzt worden war, bleibt wegen der Schwere dieser Verletzungen unter Bewachung im Krankenhaus.

Hintergrund ist, dass am Donnerstagmorgen die Mietwohnung des 64-Jährigen zwangsgeräumt werden sollte. Dabei waren eine Gerichtsvollzieherin, zwei Vollzugsbedienstete der Stadtverwaltung sowie ein Schlüsseldienst vor Ort. Nachdem dieser die Tür geöffnet hatte, griff der 64-Jährige an, übergoss die städtischen Mitarbeiter mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sie an. Anschließend setzte er seine Wohnung in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, attackierte er auch sie.

Eine Feuerwehrfrau und der Schlüsseldienst-Mitarbeiter sind seit Donnerstag aufgrund ihrer Verletzungen im Neustadter Hetzelstift, die beiden Vollzugsbediensteten müssen wegen der Schwere ihrer Verletzungen in der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen behandelt werden.