Nach mehrmonatigem Corona-Notunterricht und sechs Wochen Sommerferien steht für etliche Neustadter Schüler jetzt nach nur vier Tagen Regelbetrieb am Freitag, 21. August, schon wieder eine neue Umstellung an – wegen der von den Meteorologen für diesen Tag prognostizierten Hitzewelle. Das Leibniz-Gymnasium kündigt auf seiner Homepage deshalb den Übergang zur „Kurzstundenregelung“ an, bei der alle Schulstunden um zehn Minuten gekappt werden. Auch das Käthe-Kollwitz-Gymnasium setzt nach RHEINPFALZ-Informationen auf eine ähnliche Lösung. Ob auch noch andere Neustadter Schulen „hitzefrei“ geben, war gestern leider nicht zu erfahren.