Die Empörung war groß, als ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte vergangene Woche die Köpfe von mehreren Fasnachtspuppen auf dem Kreisel am Lachen-Speyerdorfer Jahnplatz abgeschlagen haben. Mit den Puppen hatte die Fasnachtsprinzessin Martina Frech vom Karneval-Club (KC) Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf ein bisschen Faschingsstimmung im Ort verbreiten wollen, fallen doch dieses Jahr alle närrischen Veranstaltungen Corona zum Opfer. Am Samstagmorgen hat sie mit einer Freundin, ebenfalls Mitglied beim KC, innerhalb zwei Stunden die Köpfe wieder angebracht. „Diesmal haben wir sie auf Stahlstangen montiert. So schnell können sie also nicht mehr abgeschlagen werden“, sagt Frech. Sie hofft, dass sie nun unberührt bleiben und gibt sich kämpferisch: „Und wenn sie noch fünf Mal abgeschlagen werden, mache ich sie noch fünf Mal wieder ganz.“