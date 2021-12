Erna und Schorsch – innen wie außen: Seit Mittwochnachmittag ist das von Steffen Boiselle geschaffene und beliebte Pälzer Comic-Ehepaar nicht nur beim Blick von draußen auf den „Lichtblick“-Hausratsladen zu sehen, sondern auch drinnen, im großen Verkaufsraum. Bis zuletzt war die Pressspanplatte dort als Ersatz für die im Sommer von einem Vandalen eingeschlagene Fensterscheibe noch braun und wenig schön gewesen. Deshalb hat der Neustadter Künstler erneut zum Pinsel gegriffen und Schorsch als Blumenpeter gemalt – in Anlehnung an den vor allem in Mannheim bekannten Blumenverkäufer. Rund drei Stunden wird Boiselle – mit Hilfe von „Lichtblick“-Mitarbeiter Markus Fricke – laut dem Hausratsladenleiter Rolf Raule insgesamt brauchen, am Donnerstag wird das Werk fertiggestellt. Wenn voraussichtlich im Frühling dann die neue Verglasung eingesetzt wird, werden die Boiselle-Bilder versteigert – natürlich zugunsten der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“.