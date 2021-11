Bereits am Dienstag ist es zu einer Unfallflucht in Neustadt gekommen. Wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger gegen 20.35 Uhr mit seinem Mercedes die Konrad-Adenauer-Straße entlang. An der Einmündung zur Wiesenstraße fuhr ein unbekannter Autofahrer über die Kreuzung, ohne sich um den bevorrechtigten Verkehr zu kümmern. Der 18-Jährige musste nach rechts Ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte er mit einem Metallgeländer auf dem Bürgersteig, das zu Boden gedrückt wurde. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall, konnten jedoch keine Angaben zum Verursacher machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden unter 06321 8540 oder E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.