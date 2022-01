Die Neustadter Polizei sucht den Zeugen einer Unfallflucht, der an einem beschädigten Auto einen Zettel mit Hinweisen zum Verursacherfahrzeug hinterlassen hat. Laut Polizeiangaben hatte ein 29-Jähriger am Samstagabend seinen schwarzen VW Phaeton in der Fröbelstraße in Neustadt abgestellt. Zwischen 19.50 und 20 Uhr streifte ein vermutlich dunkelgrauer oder schwarzer VW Passat Kombi beim Ausparken das Fahrzeug des Neustadters. Dadurch wurde die vordere Stoßstange beschädigt.

Ein unbekannter Zeuge hörte den Knall und sah den Passat, der sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte, wie er auf einen Zettel schrieb, den er wiederum an die Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs hing. Er schrieb weiter, dass das Kennzeichen des Flüchtigen ein ausländisches sein und mit den Ziffern „ZK“ beginnen soll. Die Polizei bittet den Verfasser des Zettels und weitere Beobachter des Geschehens, sich per Telefon unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.