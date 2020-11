Bereits am vergangenen Freitagnachmittag ist es im Bereich der Seilerbahn in der Neustadter Weststadt zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Laut Polizei hatte ein Fahrzeughalter seinen Wagen gegen 15 Uhr geparkt. Als der Mann gegen 15.45 Uhr zurückkam, war eine Fahrzeugseite stark beschädigt. Wegen des Schadensbilds und wegen Lackresten am kaputten Auto, geht die Polizei davon aus, dass ein orangefarbener oder roter Lastkraftwagen den Unfall verursacht hat. Der an dem Pkw entstandene Schaden liegt bei etwa 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt unter der Rufnummer 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen