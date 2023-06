In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine alkoholisierte Autofahrerin in der Louis-Escande-Straße gestoppt worden. Laut Polizei fuhr die 41-Jährige gegen 3 Uhr morgens rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des dortigen Kinos, als sie mit einem anderen abgestellten Pkw kollidierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte mehr als eine Promille an. Daraufhin musste die 41-Jährige ihre Autoschlüssel und eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.