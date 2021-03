Im Fall der im Februar tot aufgefundenen Frau ist ein 68-Jähriger aus Neustadt am Mittwoch festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau wurde am 21. Februar tot im Keller eines Mehrfamilienhauses in Neustadt gefunden. Der Verdächtige wird dem Haftrichter noch vorgeführt. Der Tatverdacht gegen einen zuvor festgenommen 49-Jährigen besteht laut Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen nicht mehr. Er wurde am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen.