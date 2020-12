Die Polizei ermittelt in einer Körperverletzung, weil am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein 28 Jahre alter Mann einem 47-Jährigen vermutlich infolge einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung mehrfach ins Gesicht geboxt hatte. Nach der Handgreiflichkeit flüchtete der Täter, konnte aber anhand von Zeugenhinweisen ausfindig gemacht und zu Hause angetroffen werden. Er muss sich in einem Strafverfahren verantworten. Der 47 Jahre alte Mann erlitt mehrere Prellungen im Gesicht und wurde ärztlich versorgt.