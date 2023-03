Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach dem Einsatz von Pfefferspray auf einem Feldweg bei St. Martin. Am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr war laut Polizeibericht ein 53 Jahre alter Autofahrer von einem bislang unbekannten Ehepaar mit vier Hunden angegriffen worden. Hintergrund der Tat könnte gewesen sein, dass der Autofahrer mit seinem Wagen den Feldweg benutzt hatte. Im Laufe einer verbalen Auseinandersetzung habe der unbekannte Hundehalter dann ein Pfefferspray aus der Tasche gezogen und es gegen den 53-Jährigen eingesetzt, teilt die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Dienststelle in Edenkoben, Telefon 06323 9550, in Verbindung zu setzen.