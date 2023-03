Nach Spendenaktionen für die Erdbebenopfer in ihren Döner-Imbissen in Neustadt und Heiligenstein fliegen die Cousins Ibo und Mehmet Kandil am Dienstag in die Türkei. Begleitet werden sie von einem Schwager sowie Matthias Hoffmann (Grüne), Bürgermeister von Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis). Zunächst werden sie in Südostanatolien in der Provinzhauptstadt Gaziantep landen. Von dort aus wollen sie die gesammelten Spenden – insgesamt 20.315 Euro – an Hilfsbedürftige in verschiedenen Ortschaften verteilen. „Wir danken jedem Spender und hoffen, damit ein paar betroffenen Familien zu helfen“, sagt Ibo Kandil am Montagnachmittag, während er Kleidung, Süßigkeiten und Windeln in Koffern verstaut. „Das haben wir für die Kinder vor Ort gepackt.“ Bis zum Abflug ist noch viel zu tun, weshalb nicht viel Zeit bleibt, darüber nachzudenken, wie es einen Monat nach den ersten schweren Beben in seiner alten Heimat aussieht. „Die Aufregung wird kommen, wenn der Flieger landet“, sagt Ibo Kandil.

