Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sieben Jahre lang wurde sie von Zugreisenden mit einem dringenden Bedürfnis vermisst. Jetzt ist die öffentliche Toilettenanlage am Haßlocher Bahnhof endlich da.

Im August soll die neue und barrierefreie WC-Anlage in Betrieb gehen. Nach langem Hin und Her hatte der Bauausschuss im Oktober 2022 den Auftrag, die alte WC-Anlage am Bahnhofsvorplatz zu entsorgen