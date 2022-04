Nach den Schneemassen in der Nacht auf Samstag laufen die Aufräumarbeiten im Neustadter Stadtwald. Laut Jens Bramenkamp, Revierförster Hohe Loog, haben freie Straßen, wie ins Heidenbrunnen- und Kaltenbrunner Tal, Vorrang. Bis Ostern sollen zudem die Hauptwege zu den Hütten im Pfälzerwald frei sein. „Wir machen was geht“, so Bramenkamp, bis Mitte der Woche sei die Lage vermutlich etwas übersichtlicher. Hier und dort hätten auch Ehrenamtliche mit Motorsäge-Schein geholfen und Wege von umgestürzten Bäumen befreit.

Im starken betroffenen Elmsteiner Tal hat das Forstamt Johanniskreuz zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität alle Hände voll zu tun. Betroffen sind insbesondere die L504 in Richtung Waldleiningen, die K38 in Richtung Weidenthal sowie die K51 und K17 nahe Iggelbach. Schadenschwerpunkte im Wald seien noch nicht überblickbar, da die meisten Bestände bislang nicht erreichbar seien.