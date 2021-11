Eine Schlägerei mit 30 Beteiligten vor einer Discothek in der Neustadter Innenstadt: Das war der Polizei am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie lediglich einen 21-jährigen Mann vor, der wegen einer blutenden Wunde am Mund ins Krankenhaus gebracht wurde. Die übrigen Menschen konnten nicht gefunden werden, wie die Beamten berichteten. Sie hatten Zeugen aufgerufen, sich zu melden. Wie ein Polizist in Neustadt am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, gibt es in diesem Fall noch nichts Neues über Ablauf oder Beteiligte. Zeugen können sich unter Telefon 06321 8540 melden.