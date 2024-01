In Meckenheim hatten am Wochenende einige Haushalte in der Hauptstraße kein Wasser. Grund war offenbar ein Rohrbruch.

Thorsten Reis, Leiter der Meckenheimer Feuerwehr, bestätigte den Vorfall. Die Feuerwehr sei jedoch nicht im Einsatz gewesen. Genauere Einzelheiten hatte auch Ortsbürgermeisterin Julia Kren nicht. Sie wisse, dass auch das Rathaus betroffen sei, über die Anzahl der betroffenen Haushalte sei sie jedoch nicht informiert. Der Schaden sei am Samstagabend bekannt geworden, die Friedelsheimer Gruppe, die für die Wasserversorgung zuständig sei, sei dabei, ihn zu beheben. Von der Friedelsheimer Gruppe war am Sonntag niemand zu erreichen.