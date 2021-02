Nach dem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Haßloch am Montagnachmittag hat die Kriminalpolizei Neustadt drei Tatverdächtige ausfindig gemacht. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen dauerten noch an, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach Angaben der Behörde hatten zwei Männer den Kiosk gegen 14.30 Uhr betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert. Anschließend waren sie zusammen mit einem Komplizen, der vor der Eingangstür gewartet hatte, zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet. Bei dem erbeuteten Bargeld ging es um eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.