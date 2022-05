Gleich mehrere Strafanzeigen kommen nach einer Polizeikontrolle am Sonntag auf einen Neustadter zu. Laut Polizei kontrollierten Beamte den 37-Jährigen um 23 Uhr, als er mit seinem Auto mit ausländischer Zulassung unterwegs war. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Außerdem fanden sie heraus, dass der 37-Jährige schon mehrere Jahre in Deutschland wohnt und daher sein Fahrzeug hätte ummelden müssen. Hinzu kam, dass der Mann sich auffällig verhielt, was auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwies. Ein Vortest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Der Neustadter musste sein Auto stehen lassen und in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Verwandten übergeben. Die Führerscheinstelle wird informiert.