Gegen einen 46-Jährigen, der beschuldigt wird, am 8. Oktober in Neustadt einen 45-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben, ist ein Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags ergangen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag weiter mitteilten, wurde der Beschuldigte in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Der Mann soll in der Neustadter Gartenstraße einen 45-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer verletzt haben, allerdings nicht lebensgefährlich. Vier Stunden nach der Tat war er auf dem Parkplatz an der Totenkopfhütte geortet und vorläufig festgenommen worden. An dem Polizeieinsatz waren zahlreiche Beamte, darunter Spezialkräfte des Sondereinsatzkommandos, sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt.