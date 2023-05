Ach, was gibt es Schöneres als ein langes Wochenende! Einen Tag mehr, um Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen oder einfach nur allein und in Ruhe ein gutes Buch zu lesen, das vielleicht schon länger auf dem Nachttisch verstaubt. Und um die Seele baumeln zu lassen. Doch auch wenn man wie in dieser Woche um das Montagstief herumkommt – dienstags holt einen der Alltag mit all seinen Verpflichtungen dann doch wieder ein.

Das wollte ein kleiner Junge aus Neustadt am Dienstagmorgen wohl nicht wahrhaben. Als ihn eine Polizistin auf ihrem Weg zur Arbeit unweit einer örtlichen Schule bemerkte, schien der mutmaßliche Zweitklässler laut Polizeibericht „wenig motiviert die dortige Bildungseinrichtung zu besuchen“: Er soll die Schule keines Blickes gewürdigt haben. Die Polizei spekuliert in ihrer Mitteilung: „Ein Zeichen von mangelnder Work-Life-Balance? Vielleicht.“

Einen Schulranzen hatte der Junge demnach nicht dabei. Dafür zupfte er fortwährend Grashalme. Die Polizistin sprach den jungen Mann an und wog mit ihm gemeinsam die Vor- und Nachteile eines Schulbesuchs ab. Wie dieser Austausch von Argumenten endete, ist allerdings unklar. „Während des Meinungsaustauschs kamen bereits zwei Lehrkräfte hinzu“, heißt es weiter im Polizeibericht. Diese konnten den Jungen wohl vom Schulbesuch überzeugen und gaben ihm seinen „abhandengekommenen“ Ranzen zurück. Nach den Anlaufschwierigkeiten durch das eventuell doch zu kurze Wochenende konnte der Grundschüler so letztlich wieder im Klassensaal durchstarten.