Das Irori in der Weinstraße in Diedesfeld wird Mitte August schließen. Das haben Max Goldberg und Kerstin Bauer in einem Newsletter für ihre Stammkunden angekündigt. Neustadt verliert damit sein einziges Sternerestaurant. Beide sagen im Newsletter, dass sie diese Entscheidung „gut durchdacht“ getroffen haben. Sie betonen zugleich: „Es wird weitergehen.“ Wie und wo genau, wollen sie in den nächsten Wochen verraten. Goldberg und Bauer sind seit September 2022 in Diedesfeld. Zunächst eröffneten sie das Irori als Pop-up-Restaurant, also als Restaurant auf Zeit. Anfang 2023 entschieden sie sich, dauerhaft in den Räumen in der Weinstraße zu bleiben. Ein Jahr später, im Frühjahr 2024 wurden sie für ihren Mut und für ihre Küche belohnt, denn das Irori wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Ab Mitte August wird es Neustadt erneut kein Sterne-Restaurant mehr geben. Bis Ende 2023 war das Urgestein in der Nähe des Neustadter Rathauses die erste Adresse für Gourmets, die Sterneküche genießen möchten. Es schloss nach zehn Jahren jedoch zum 31. Dezember 2023. Ihre Nachfolge in Sachen Sterneküche hatten dann Max Goldberg und Kerstin Bauer im Frühjahr 2024 angetreten.