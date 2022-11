Nach dem Großbrand in der Nacht auf 27. Oktober in der Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf ist die Brandursache noch nicht geklärt. Zwar gab es beim Ortstermin am Dienstag klare Hinweise darauf, wo die größte Brandlast lag, doch wollen die Gutachter laut Polizei den Brandschutt noch einmal genau untersuchen.

Bei dem Brand war ein Gebäudekomplex, der früher als Gaststätte mit Landwirtschaft diente und seit Jahrzehnten sieben Mietwohnungen beheimatete, stark beschädigt worden. Am Dienstag sicherte das Technische Hilfswerk die am stärksten zerstörten Bereiche, damit Gutachter, Polizei, Versicherungsvertreter, Handwerker und auch frühere Bewohner hinein konnten. Die am stärksten zerstörte Wohnung war aber nicht mehr begehbar.