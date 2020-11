Ein Motorrad und ein Auto sind am Samstag gegen 15 Uhr auf der L 529 in Höhe der „Aumühle“ frontal zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei war eine 62-jährige Neustadterin von Haßloch kommend in Richtung B 39 unterwegs. Als ein ihr entgegenkommender 57-jähriger Motorradfahrer aus Böhl-Iggelheim einen vor ihm fahrenden Lkw überholte, kam es auf der Gegenfahrbahn zum Zusammenstoß. Sowohl der Motorradfahrer als auch die beiden Insassen des Autos wurden durch den Aufprall verletzt. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Das Ausmaß ihrer Verletzungen war am Samstagabend noch nicht bekannt. Laut Polizei besteht bei keinem der Beteiligten Lebensgefahr. Feuerwehrkräfte, die zufällig vor Ort waren, und Gäste einer angrenzenden Gaststätte kümmerten sich sofort um die Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Verkehr bis gegen 17 Uhr an der Unfallstelle vorbei geregelt werden. Die L 529 wurde mehrfach kurzzeitig voll gesperrt.